В Москве задержали пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы в метро

Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте 64-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство 13-летней школьницы на станции «Таганская» в Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.
По данным ведомства, инцидент произошел 9 ноября. Находясь на платформе, женщина «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» толкнула подростка на рельсы.
В СК уточнили, что при падении девочка не пострадала. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сейчас ребенок находится с родными.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемой уже предъявлено обвинение. Сегодня суд рассмотрит вопрос о ее аресте.