В Москве задержали пенсионерку, толкнувшую школьницу на рельсы в метро

Москвичке грозит арест по обвинению в покушении на убийство подростка. По версии следствия, она столкнула 13-летнюю девочку на рельсы на станции «Таганская». Ребенок не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте 64-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство 13-летней школьницы на станции «Таганская» в Москве. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 ноября. Находясь на платформе, женщина «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» толкнула подростка на рельсы.

В СК уточнили, что при падении девочка не пострадала. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сейчас ребенок находится с родными.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемой уже предъявлено обвинение. Сегодня суд рассмотрит вопрос о ее аресте.