Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мьянма депортировала около 9,5 тыс. нелегалов из мошеннических колл-центров

Власти Мьянмы с 30 января по 5 ноября депортировали около 9,5 тысячи иностранцев, которые нелегально находились в стране и были задействованы в работе мошеннических колл-центров в комплексе KK Park на границе с Таиландом. Как сообщает Global New Light of Myanmar, всего было обнаружено 10762 нелегальных мигранта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Все депортированные были задействованы в схемах онлайн-мошенничества, организации азартных игр и иной преступной деятельности, пишут «Ведомости». Еще 1359 человек ожидают отправки из Мьянмы.

По информации Global New Light of Myanmar, иностранцы нелегально заезжали в районе KK Park, куда они попали в том числе из Таиланда. На сегодняшний день власти приступили к ликвидации всей инфраструктуры комплекса — под снос заявлены 148 зданий (гостиницы, офисы, склады и другие объекты). Большую часть рабочие уже снесли, 47 построек продолжают демонтировать.

Мьянма активизировала борьбу с онлайн-мошенничеством и нелегальным игорным бизнесом, расширив операцию не только на штат Карен, но и на восточные и северо-восточные районы штата Шан. Подчеркивается, что страна активно взаимодействует с соседними государствами и международными структурами для ликвидации преступных группировок.

В конце октября сообщалось, что военные Мьянмы вернули под свой контроль стратегические объекты на приграничной с Таиландом территории. Здесь располагались нелегальные колл-центры, где работники содержались практически в рабских условиях.