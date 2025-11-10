Мьянма депортировала около 9,5 тыс. нелегалов из мошеннических колл-центров

Власти Мьянмы с 30 января по 5 ноября депортировали около 9,5 тысячи иностранцев, которые нелегально находились в стране и были задействованы в работе мошеннических колл-центров в комплексе KK Park на границе с Таиландом. Как сообщает Global New Light of Myanmar, всего было обнаружено 10762 нелегальных мигранта.