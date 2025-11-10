Мьянма депортировала около 9,5 тыс. нелегалов из мошеннических колл-центров

Все депортированные были задействованы в схемах онлайн-мошенничества, организации азартных игр и иной преступной деятельности, пишут «Ведомости». Еще 1359 человек ожидают отправки из Мьянмы.
По информации Global New Light of Myanmar, иностранцы нелегально заезжали в районе KK Park, куда они попали в том числе из Таиланда. На сегодняшний день власти приступили к ликвидации всей инфраструктуры комплекса — под снос заявлены 148 зданий (гостиницы, офисы, склады и другие объекты). Большую часть рабочие уже снесли, 47 построек продолжают демонтировать.
Мьянма активизировала борьбу с онлайн-мошенничеством и нелегальным игорным бизнесом, расширив операцию не только на штат Карен, но и на восточные и северо-восточные районы штата Шан. Подчеркивается, что страна активно взаимодействует с соседними государствами и международными структурами для ликвидации преступных группировок.
В конце октября сообщалось, что военные Мьянмы вернули под свой контроль стратегические объекты на приграничной с Таиландом территории. Здесь располагались нелегальные колл-центры, где работники содержались практически в рабских условиях.