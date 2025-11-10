Пьяный водитель на «Ягуаре» отправил в больницу 3-летнюю девочку под Волгоградом

Поздним вечером 9 ноября в Урюпинске Волгоградской области произошла серьезная авария. Около десяти часов вечера на проспекте Ленина в районе дома № 42 столкнулись два автомобиля. Это были «Фольксваген Поло» и «Ягуар», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Ягуара». Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Его иномарка врезалась в «Фольксваген», в котором находился ребенок. В результате аварии больше всего пострадала самая маленькая участница движения. Трехлетняя девочка, которая была пассажиром, получила травмы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Малышку доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Нетрезвому водителю грозит серьезное наказание за создание опасной ситуации на дороге и причинение вреда здоровью ребенка.