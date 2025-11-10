Пьяный водитель на «Ягуаре» отправил в больницу 3-летнюю девочку под Волгоградом

По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель «Ягуара». Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Его иномарка врезалась в «Фольксваген», в котором находился ребенок. В результате аварии больше всего пострадала самая маленькая участница движения. Трехлетняя девочка, которая была пассажиром, получила травмы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Малышку доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи.