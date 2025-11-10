Ричмонд
Прокуратура подключилась к проверке после падения трехлетнего мальчика в лифтовую шахту в Воронеже

Причиной послужили публикации в СМИ о происшествии, в результате которого ребенок получил травмы.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Советского района Воронежа организовала проверку после инцидента с падением трехлетнего ребенка в шахту лифта в одном из многоквартирных домов. Поводом послужили публикации в средствах массовой информации, сообщающие о произошедшем.

По предварительным данным, мальчик получил телесные повреждения. В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание общего имущества дома, включая лифтовое оборудование.

— При выявлении нарушений жилищного законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве. О результатах проверки станет известно дополнительно.

Ранее стало известно, что следователи СК работают на месте ЧП.