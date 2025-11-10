Прокуратура подключилась к проверке после падения трехлетнего мальчика в лифтовую шахту в Воронеже

Прокуратура Советского района Воронежа организовала проверку после инцидента с падением трехлетнего ребенка в шахту лифта в одном из многоквартирных домов. Поводом послужили публикации в средствах массовой информации, сообщающие о произошедшем.
По предварительным данным, мальчик получил телесные повреждения. В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание общего имущества дома, включая лифтовое оборудование.
— При выявлении нарушений жилищного законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве. О результатах проверки станет известно дополнительно.
Ранее стало известно, что следователи СК работают на месте ЧП.