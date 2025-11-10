Ричмонд
В Петербурге умер упавший на пути станции «Озерки» пассажир

Это еще один похожий трагический случай в ноябре.

Источник: Аргументы и факты

Несчастный случай в петербургском метрополитене произошел в понедельник 10 ноября. Один из пассажиров упал на пути на станции «Озерки».

Чтобы вытащить человека, в подземке приостанавливали движение на линии № 2. Также сотрудники метро закрывали вход на станцию, где случилось происшествие. После спасения пассажира поезда начали курсировать в привычном режиме.

О состоянии упавшего не сообщалось. Теперь стало известно, что человек скончался.

Отметим, что в начале месяца, 5 ноября, в метро Петербурга еще один пассажир упал на пути. Это был мужчина. Фельдшеры скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.