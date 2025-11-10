Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Мира из-за застрявшей на путях неисправной машины встали трамваи

Транспорт пустили по другому маршруту.

Источник: Клопс.ru

На проспекте Мира из-за застрявшей на путях неисправной машины утром в понедельник, 10 ноября, встали трамваи. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра организации движения и пассажирских перевозок.

«В связи с технической неисправностью автомобиля на пр-те Мира (ориентир — Драмтеатр), заблокировано движение трамваев маршрута № 3 и № 5. Трамваи данных маршрутов временно следуют по ул. Черняховского — пр-т Ленинский — ул. Шевченко и далее по действующим схемам движения. По проспекту Мира движение трамваев заблокировано», — говорится в сообщении.

Обновлено.

Движение трамваев маршрутов № 3 и № 5 восстановлено согласно действующим схемам движения.