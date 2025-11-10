В Казани оправдали экс-главу «Интехбанка» по делу о мошенничестве

Вахитовский районный суд Казани вынес оправдательный приговор в отношении бывшего главы совета директоров «Интехбанка» Рустема Абдуллина и его бывшего бизнес-партнера Айрата Файзрахманова. Мужчин обвиняли в мошенничестве и покушении на мошенничество на особо крупную сумму.
Следствие утверждало, что Абдуллин и Файзрахманов подделали документы для Арбитражного суда, искажая сведения о сделках с имуществом завода ЖБИ на 158 миллионов рублей. Также этих лиц обвиняли в хищении восьми миллионов рублей по иным незаконным операциям.
Дело рассматривалось с 2019 года. В 2023-м суд оправдал бизнесменов. Однако Верховный суд Татарстана отменил это решение, вернув дело на повторное рассмотрение. Сегодня суд снова оправдал Абдуллина и Файзрахманова, освободив мужчин от подписки о невыезде и дав право на компенсацию ущерба, причиненного в ходе следствия.
Напомним, в Казани инженера транспортного предприятия осудят за поскользнувшегося коллегу. Последний упал в смотровую яму и был серьезно травмирован.