В Казани оправдали экс-главу «Интехбанка» по делу о мошенничестве

Дело рассматривалось с 2019 года. В 2023-м суд оправдал бизнесменов. Однако Верховный суд Татарстана отменил это решение, вернув дело на повторное рассмотрение. Сегодня суд снова оправдал Абдуллина и Файзрахманова, освободив мужчин от подписки о невыезде и дав право на компенсацию ущерба, причиненного в ходе следствия.