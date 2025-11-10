Ричмонд
В ФРГ по делу о «Северных потоках» готовят арест семи человек

Власти Германии оформили ордер на арест семи человек, которых подозревают в участии в организации и осуществлении взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Известно, что трое из предполагаемых диверсантов — военнослужащие, четверо — дайверы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Личности подозреваемых установила команда полиции Потсдама. Детективы выявили компании, которые сдавали в аренду плавсредства, а также отследили номера телефонов и номера автомобилей, что позволило определить предполагаемых участников операции по уничтожению газопроводов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

В полиции уточнили, что обнаруженная информация стала основанием для выдачи ордера на арест военных из специального военного подразделения Украины и опытных глубоководных аквалангистов.

Напомним, подрыв ниток «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошел в сентябре 2022 года. Разгерметизация в результате взрывов была зафиксирована у острова Дании Борнхольм. В России квалифицировали происшествия как акт международного терроризма.

В августе 2025 года прокуратура Германии сообщила о задержании в Италии украинца Сергея Кузнецова, которого считают причастным к взрывам газопроводов. 16 сентября итальянский суд постановил экстрадировать его в ФРГ, а в конце октября апелляционный суд Болоньи признакл это решение верным.

В Польше 30 сентября полиция задержала гражданина Украины Владимира Ж. Его также разыскивали как подозреваемого во взрыве на «Северных потоках». Экстрадиции мужчины из Польши в Германию не произошло: его освободили по решению польского суда, проигнорировав результаты расследования полиции ФРГ.

Газета WSJ предположила, что расследование диверсии на «Северных потоках» грозит расколоть единство Европы — ряд стран может отказаться от поддержки Украины, которая, по версии немецких детективов, ответственна за взрывы.

