В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в сельском доме

В селе Локшино Ужурского района сгорел частный дом, два человека погибли. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Вечером 9 ноября в ходе ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела 47-летнего хозяина и его 44-летней супруги. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Следователи проводят доследственную проверку. Для установления точных причин возгорания и гибели людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Красноярском крае при пожаре погибла девочка. Ей было 16 лет.