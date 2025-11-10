Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в сельском доме

Проводится проверка по факту произошедшего.

Источник: Следственный комитет РФ

В селе Локшино Ужурского района сгорел частный дом, два человека погибли. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Вечером 9 ноября в ходе ликвидации пожара в частном доме были обнаружены тела 47-летнего хозяина и его 44-летней супруги. Предположительной причиной смерти стало отравление угарным газом.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Следователи проводят доследственную проверку. Для установления точных причин возгорания и гибели людей назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Красноярском крае при пожаре погибла девочка. Ей было 16 лет.