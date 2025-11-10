Планировали убить 52 человека: дело семьи минчан передано в суд

Дело о семейной мести началось в 2018 году, когда минчанина за злостное хулиганство приговорили к наказанию, а после вступления приговора в законную силу весной 2020 осужденный Липский, его мать и отец решили отомстить тем, кто, по их мнению, был виноват в том, что в отношении сына возбудили дело.
«Для этого они сформировали список из 52 граждан, которых намеревались лишить жизни», ― сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По словам прокуроров, семья ― отец, мать и сын ― несколько лет вели подготовку к совершению убийств ― собирали сведения о тех, кого хотели убить, следили за ними, собрали арсенал оружия.
Семья мстителей реализовала свой план частично, была убита одна женщина, сообщили в прокуратуре.
«8 ноября 2021 года в квартиру на проспекте Рокоссовского проник вооруженный Липский (сын ― Sputnik) и несколько раз выстрелил в хозяйку. От полученных огнестрельных она умерла на месте. Обвиняемый попытался застрелить и ее мужа, однако тому удалось спастись», ― сказали прокуроры.
Очевидцы вызвали медиков и милицию, стрелявший скрылся с места преступления. Осенью 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали отца и матери Липского, сам молодой человек оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен, сказали в прокуратуре.
Во время обыска по месту проживания задержанных были обнаружены пистолет, стрелковое гладкоствольное оружие, самодельные ручные гранаты, почти 150 боевых патронов, около 30 магазинов к оружию, сказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Дело в отношении задержанных заправлено в суд, избранную ранее в отношении родителей Липского меру пресечения заместитель прокурора города Минска оставил прежней — заключение под стражу, сообщили в службе информации столичной прокуратуры.