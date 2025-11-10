Планировали убить 52 человека: дело семьи минчан передано в суд

Дело о семейной мести началось в 2018 году, когда минчанина за злостное хулиганство приговорили к наказанию, а после вступления приговора в законную силу весной 2020 осужденный Липский, его мать и отец решили отомстить тем, кто, по их мнению, был виноват в том, что в отношении сына возбудили дело.