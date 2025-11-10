«Нет финансирования!»: Директор забирала себе премии учителей на Кубани

60 летняя директор одной из школ Усть Лабинска на протяжении 3,5 лет забирала себе премии, предназначенные педагогам. Женщина поручила кадровику регулярно собирать у семи подчиненных часть их выплат, убеждая учителей в недостаточности финансирования школы.
— Заведено дело о мошенничестве, по результатам проверки материалы переданы в суд. По этой статье обвиняемой грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что на Кубани заведующая детсадом забирала часть премий сотрудников. 50-летняя жительница Калининского района в течение нескольких лет она начисляла сотрудникам выплаты, но после требовала от них вернуть часть денег.