Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нет финансирования!»: Директор забирала себе премии учителей на Кубани

Директор школы из Усть Лабинска присвоила 2 млн рублей чужих премий.

60 летняя директор одной из школ Усть Лабинска на протяжении 3,5 лет забирала себе премии, предназначенные педагогам. Женщина поручила кадровику регулярно собирать у семи подчиненных часть их выплат, убеждая учителей в недостаточности финансирования школы.

— Заведено дело о мошенничестве, по результатам проверки материалы переданы в суд. По этой статье обвиняемой грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что на Кубани заведующая детсадом забирала часть премий сотрудников. 50-летняя жительница Калининского района в течение нескольких лет она начисляла сотрудникам выплаты, но после требовала от них вернуть часть денег.