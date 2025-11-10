В Омске устанавливают обстоятельства наезда на ребенка во дворе на 21-й Амурской

В 13:10 сегодня, 10 ноября, на улице 21-я Амурская легковая машина Renault сбила семилетнего ребенка. Наезд на пешехода во дворе дома № 25/1 допустил водитель 1967 года рождения. Об этом сообщило региональное УМВД.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Окончательные причины аварии будут определены по завершении процессуальных мероприятий.
Ранее «КП Омск» рассказала о ДТП с участием Hyundai, которым управлял подросток.