В Омске устанавливают обстоятельства наезда на ребенка во дворе на 21-й Амурской

В 13:10 сегодня, 10 ноября, на улице 21-я Амурская легковая машина Renault сбила семилетнего ребенка. Наезд на пешехода во дворе дома № 25/1 допустил водитель 1967 года рождения. Об этом сообщило региональное УМВД.