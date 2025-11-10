СМИ: в Уфе предотвратили убийство бывшего мэра Сергея Грекова

По словам Солодянкина, оперативник получил информацию о подготовке к физическому устранению бизнесмена, который ранее занимал крупную чиновничью должность. Сначала в правоохранительных органах усомнились в достоверности сведений, поскольку подобных преступлений не было около двух лет, но проверка подтвердила серьезность угрозы.