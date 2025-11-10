Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Уфе предотвратили убийство бывшего мэра Сергея Грекова

Заказчику покушения на экс-мэра Уфы дали 8,5 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Полиция предотвратила заказное убийство бывшего главы администрации Уфы Сергея Грекова. Как сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского МВД полковник полиции Алексей Солодянкин в беседе с газетой «Республика Башкортостан», преступление планировалось в конце прошлого года.

По словам Солодянкина, оперативник получил информацию о подготовке к физическому устранению бизнесмена, который ранее занимал крупную чиновничью должность. Сначала в правоохранительных органах усомнились в достоверности сведений, поскольку подобных преступлений не было около двух лет, но проверка подтвердила серьезность угрозы.

Как выяснилось, 51-летний заказчик, руководствуясь обидой, считал бизнесмена виновным в смерти своего брата, который ранее у него работал. Он не только нашел исполнителя, но и приобрел для совершения преступления боевой пистолет болгарского производства и перевел деньги киллеру.

Однако предполагаемый исполнитель пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Оперативники сообщили организатору о «выполнении» заказа, после чего задержали его с поличным. Суд приговорил заказчика к 8,5 годам лишения свободы.

Источник информационного агентства «Башинформ» в правоохранительных органах подтвердил, что целью покушения был Сергей Греков, возглавлявший мэрию Уфы с января 2021 по февраль 2022 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.