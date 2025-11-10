СМИ: в Уфе предотвратили убийство бывшего мэра Сергея Грекова

Полиция предотвратила заказное убийство бывшего главы администрации Уфы Сергея Грекова. Как сообщил начальник управления уголовного розыска республиканского МВД полковник полиции Алексей Солодянкин в беседе с газетой «Республика Башкортостан», преступление планировалось в конце прошлого года.
По словам Солодянкина, оперативник получил информацию о подготовке к физическому устранению бизнесмена, который ранее занимал крупную чиновничью должность. Сначала в правоохранительных органах усомнились в достоверности сведений, поскольку подобных преступлений не было около двух лет, но проверка подтвердила серьезность угрозы.
Как выяснилось, 51-летний заказчик, руководствуясь обидой, считал бизнесмена виновным в смерти своего брата, который ранее у него работал. Он не только нашел исполнителя, но и приобрел для совершения преступления боевой пистолет болгарского производства и перевел деньги киллеру.
Однако предполагаемый исполнитель пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Оперативники сообщили организатору о «выполнении» заказа, после чего задержали его с поличным. Суд приговорил заказчика к 8,5 годам лишения свободы.
Источник информационного агентства «Башинформ» в правоохранительных органах подтвердил, что целью покушения был Сергей Греков, возглавлявший мэрию Уфы с января 2021 по февраль 2022 года.
