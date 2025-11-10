Жителя Петербурга подозревают в госизмене

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Гражданин, находясь на территории… Санкт-Петербурга и придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований, в дальнейшем инициативно сообщил представителям ГУР МОУ (главное управление разведки министерства обороны Украины — ред.) информацию с указанием установочных данных сотрудников силовых структур РФ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ о госизмене, фигурант в статусе подозреваемого задержан и заключен под стражу.