Жителя Петербурга подозревают в госизмене

Жителя Петербурга подозревают в госизмене за взаимодействие с ГУР МОУ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, взаимодействовавший с украинской разведкой, стал фигурантом уголовного дела о госизмене, он заключен под стражу, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Гражданин, находясь на территории… Санкт-Петербурга и придерживаясь антироссийских взглядов, регулярно посещал информационные ресурсы украинских националистических формирований, в дальнейшем инициативно сообщил представителям ГУР МОУ (главное управление разведки министерства обороны Украины — ред.) информацию с указанием установочных данных сотрудников силовых структур РФ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ о госизмене, фигурант в статусе подозреваемого задержан и заключен под стражу.