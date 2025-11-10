Ричмонд
Пытался два раза: южноуралец не смог незаконно вывезти из России вилочные погрузчики

Таможенники не выпустили из Челябинской области вилочные погрузчики.

Источник: Челябинская таможня

На границе Челябинской области и Казахстана остановили незаконный груз.

Из Троицкого района в соседнюю страну пытались доставить два вилочных погрузчика. Но у перевозчика не было при себе ни сертификата о происхождении товара, на разрешения на вывоз техники от федерального Минсельхоза (без такой бумаги вывозить погрузчики их России запрещено).

— Примечательно, что после возврата транспортного средства на территорию Российской Федерации перевозчик через два дня предпринял повторную попытку пересечения таможенной границы, однако был вновь остановлен, — рассказал замначальника Челябинской таможни Андрей Висимских.

Теперь хозяину сельхозтехники грозит штраф за несоблюдение запрета на вывоз товара.