Пытался два раза: южноуралец не смог незаконно вывезти из России вилочные погрузчики

Из Троицкого района в соседнюю страну пытались доставить два вилочных погрузчика. Но у перевозчика не было при себе ни сертификата о происхождении товара, на разрешения на вывоз техники от федерального Минсельхоза (без такой бумаги вывозить погрузчики их России запрещено).