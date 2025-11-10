Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бездорожьем поселка Калинка

В Следственный комитет России поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Калинка Самарской области на качественную и безопасную дорожную инфраструктуру. По данным заявителей, более десяти лет единственная дорога, ведущая к жилым домам, находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно размывается во время осадков, а многочисленные ямы и колеи препятствуют движению транспорта, включая машины экстренных служб.
Несмотря на решение суда, вынесенное в ноябре 2023 года, необходимых мер по ремонту дороги принято не было. Ранее проблема неоднократно освещалась в сети Интернет.
В связи с поступившей информацией в СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.
Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.