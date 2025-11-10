Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с бездорожьем поселка Калинка

Жители Самарской области десятилетиями жалуются на плохую дорогу.

Источник: Аргументы и факты

В Следственный комитет России поступило обращение о нарушении прав жителей поселка Калинка Самарской области на качественную и безопасную дорожную инфраструктуру. По данным заявителей, более десяти лет единственная дорога, ведущая к жилым домам, находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, грунтовое полотно размывается во время осадков, а многочисленные ямы и колеи препятствуют движению транспорта, включая машины экстренных служб.

Несмотря на решение суда, вынесенное в ноябре 2023 года, необходимых мер по ремонту дороги принято не было. Ранее проблема неоднократно освещалась в сети Интернет.

В связи с поступившей информацией в СУ СК России по Самарской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Павлу Олейнику возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.