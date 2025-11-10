В Пермском крае после проверки убрали мусор в заповеднике у Полюдова камня

Как рассказывает надзорный орган, проблемы с несанкционированной свалкой возникли в Вишерском заповеднике. В социальных сетях были опубликованы сообщения о мусоре, который скопился вокруг охраняемого природного ландшафта — Полюдова камня. На место с проверкой выехали сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры.