В Пермском крае после проверки убрали мусор в заповеднике у Полюдова камня

Мусор в заповеднике возле Полюдова камня убрали после проверки в Пермском крае, сообщает краевая прокуратура.
Как рассказывает надзорный орган, проблемы с несанкционированной свалкой возникли в Вишерском заповеднике. В социальных сетях были опубликованы сообщения о мусоре, который скопился вокруг охраняемого природного ландшафта — Полюдова камня. На место с проверкой выехали сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Вместе с работниками учреждения участок осмотрели и подтвердили, что возле горы скопились отходы. Директору ФГБУ «Государственный заповедник “Вишерский”» внесли представление с необходимостью исправить ситуацию.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, весь объём отходов вывезен за пределы ООПТ, территория приведена в нормативное состояние», — рассказывает прокуратура Пермского края.