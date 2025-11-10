Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае после проверки убрали мусор в заповеднике у Полюдова камня

Свалку нашла прокуратура.

Источник: Прокуратура Пермского края

Мусор в заповеднике возле Полюдова камня убрали после проверки в Пермском крае, сообщает краевая прокуратура.

Как рассказывает надзорный орган, проблемы с несанкционированной свалкой возникли в Вишерском заповеднике. В социальных сетях были опубликованы сообщения о мусоре, который скопился вокруг охраняемого природного ландшафта — Полюдова камня. На место с проверкой выехали сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Вместе с работниками учреждения участок осмотрели и подтвердили, что возле горы скопились отходы. Директору ФГБУ «Государственный заповедник “Вишерский”» внесли представление с необходимостью исправить ситуацию.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены, весь объём отходов вывезен за пределы ООПТ, территория приведена в нормативное состояние», — рассказывает прокуратура Пермского края.