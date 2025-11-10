Четыре легковушки загорелись у Северного леса в Воронеже минувшей ночью

Четыре иномарки вспыхнули в Коминтерновском районе Воронежа в ночь на понедельник, 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сигнал о возгорании у дома № 39Б на улице Владимира Невского поступил спасателям в 1:21. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали пожар в течение десяти минут.
Огонь полностью уничтожил Volkswagen Passat. Кроме того, повреждения получили Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos и Toyota C-HR.
По данным ведомства, люди не пострадали.
Причина возгорания устанавливается специалистами.