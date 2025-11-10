Огненное шоу на Эпроновской оказалось работой газовой горелки

За неожиданным «фаер-шоу» на крыше пережившей пожар многоэтажки на Эпроновской в Калининграде никакого хулиганства не стоит. Как пояснили «Клопс» в областном фонде капремонта, там начался ремонт кровли.
Подрядная организация вышла на объект, несмотря на выходной день, в воскресенье, 9 ноября. Огненные вспышки, которые заставили очевидцев предположить, что на здание проникли посторонние, объясняются просто.
«Рабочие используют горелки для обработки материалов, это часть технологического процесса ремонта, — пояснили “Клопс” в пресс-службе фонда. — Иногда при работе с такими инструментами могут возникать искры, которые визуально воспринимаются как нечто необычное».
Все действия выполняются в соответствии со строительными нормами и правилами и согласованы с жителями дома. Кстати, хозяевам квартир излишнее внимание к месту их обитания совсем не в радость.
«Из-за того, что наш дом очень часто мелькает в новостях, у нас настоящая проблема! — говорит калининградка Мария. — Ломятся постоянно подростки, туристы, которые где-то прочитали, что можно подняться наверх. Поток таких людей!».
Но проход на крышу, по словам Марии, невозможен, никого, кроме рабочих, там нет. Поэтому жители настоятельно просят любителей красивых панорам поискать другое место.
«Огненное шоу» на крыше сгоревшего дома на Эпроновской заметили 9 ноября. Повреждённые пожаром крышу и фасад восстановят за счёт средств ФКР и областного правительства.