В Самаре завели уголовное дело из-за драки девочек у школы

В Самаре завели уголовное дело о хулиганстве из-за драки девочек на улице возле школы № 141. По нему проводятся следственные действия. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«Дело заведено по поручению руководителя следственного управления Павла Олейника. Сейчас устанавливаются все участники и обстоятельства конфликта», — рассказали в пресс-службе.
Свою проверку начала проводить прокуратура. Надзорный орган выясняет, как соблюдалось законодательство о профилактике правонарушений среди подростков.
Планируется изучить работу администрации школы, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики. Особое внимание уделят работе по предупреждению и разрешению конфликтов учащихся.
Напомним, на опубликованном видео две девочки сцепились в драке, а за ними наблюдала большая группа подростков. Они одобряюще кричали, пока не подошли взрослые.