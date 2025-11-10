Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замминистра образования Дагестана обвинили во взятках на 60 миллионов рублей

СК завершил расследование дела против экс-замминистра образования Дагестана, который в течение десяти лет систематически получал вознаграждение за помощь в распределении госконтрактов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики. Его обвиняют в систематическом получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей за помощь в заключении госконтрактов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, за период с 2013 по 2023 год фигурант систематически получал взятки от представителя коммерческой организации. Взамен он обеспечил компании победу в 15 государственных контрактах на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Контракты касались ремонтно-строительных работ в школах и других образовательных учреждениях, подведомственных министерству.

Это не единственный эпизод в деле. По данным СК, еще в 2012 году экс-замминистра получил 400 тысяч рублей за помощь в передаче контракта на строительство одной из школ.

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд для рассмотрения по существу.