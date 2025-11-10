Экс-замминистра образования Дагестана обвинили во взятках на 60 миллионов рублей

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики. Его обвиняют в систематическом получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей за помощь в заключении госконтрактов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, за период с 2013 по 2023 год фигурант систематически получал взятки от представителя коммерческой организации. Взамен он обеспечил компании победу в 15 государственных контрактах на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Контракты касались ремонтно-строительных работ в школах и других образовательных учреждениях, подведомственных министерству.
Это не единственный эпизод в деле. По данным СК, еще в 2012 году экс-замминистра получил 400 тысяч рублей за помощь в передаче контракта на строительство одной из школ.
Бывшему чиновнику предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере.
Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд для рассмотрения по существу.