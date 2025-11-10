Экс-замминистра образования Дагестана обвинили во взятках на 60 миллионов рублей

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики. Его обвиняют в систематическом получении взяток на общую сумму более 60 миллионов рублей за помощь в заключении госконтрактов. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.