Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в ДТП пострадали два пассажира автобуса

Сегодня на проспекте Октября в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В аварии пострадали два человека.

Источник: ГАИ Уфы / телеграм

Пациентов доставили в городскую больницу № 13, где после оказания помощи одного направили на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Второго пациента госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По предварительным данным ГАИ города, водитель автомобиля «Киа Рио Х», следуя по ул. Первомайской в сторону ул. Маяковского, совершил столкновение со стоящим на перекрестке автомобилем «ВАЗ-2114». От удара отечественный автомобиль выехал на встречку, где врезался в автобус «Лотос», после чего последний совершил касательное столкновение с автобусом «Паз».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что малышку из Башкирии с редкой аномалией доставили в федеральный центр.