В Уфе в ДТП пострадали два пассажира автобуса

По предварительным данным ГАИ города, водитель автомобиля «Киа Рио Х», следуя по ул. Первомайской в сторону ул. Маяковского, совершил столкновение со стоящим на перекрестке автомобилем «ВАЗ-2114». От удара отечественный автомобиль выехал на встречку, где врезался в автобус «Лотос», после чего последний совершил касательное столкновение с автобусом «Паз».