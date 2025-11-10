В Уфе в ДТП пострадали два пассажира автобуса

Пациентов доставили в городскую больницу № 13, где после оказания помощи одного направили на амбулаторное лечение, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Второго пациента госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
По предварительным данным ГАИ города, водитель автомобиля «Киа Рио Х», следуя по ул. Первомайской в сторону ул. Маяковского, совершил столкновение со стоящим на перекрестке автомобилем «ВАЗ-2114». От удара отечественный автомобиль выехал на встречку, где врезался в автобус «Лотос», после чего последний совершил касательное столкновение с автобусом «Паз».
