В Екатеринбурге директора магазина задержали за убийство женщины

Директор одного из сетевых магазинов Екатеринбурга задержан за убийство женщины. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского СК Александр Шульга.
Преступление было совершено 10 ноября в одной из квартир на улице Бородина. Хозяйка жилища — женщина 1973 года рождения — скончалась. Находившиеся в гостях мужчина и женщина получили ранения. Медики оказывают пострадавшим помощь.
По данным городского УМВД, подозреваемого задержали полицейские на улице. В настоящее время расследованием занимается Следственный комитет.