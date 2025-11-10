Ричмонд
В Екатеринбурге директора магазина задержали за убийство женщины

Также ему вменяют покушение на убийство ещё двоих человек.

Источник: СУ СКР по Свердловской области

Директор одного из сетевых магазинов Екатеринбурга задержан за убийство женщины. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского СК Александр Шульга.

Преступление было совершено 10 ноября в одной из квартир на улице Бородина. Хозяйка жилища — женщина 1973 года рождения — скончалась. Находившиеся в гостях мужчина и женщина получили ранения. Медики оказывают пострадавшим помощь.

По данным городского УМВД, подозреваемого задержали полицейские на улице. В настоящее время расследованием занимается Следственный комитет.