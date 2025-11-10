В Башкирии в крови погибшей работницы обнаружили этиловый спирт

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 22 мая на участке котельно-сварочного производства предприятия. В тот день бригаде маляров было поручено подкрасить трубы вскипания и верхние камеры, находящиеся в том числе на передаточной тележке, установленной на рельсовых путях. Все окрасочные работы проводились с «земли», то есть снизу. Чтобы покрыть краской верхнюю камеру (весом 675 кг), маляр, подтянувшись наверх, схватилась за выступающие элементы оборудования, которое под воздействием физических усилий упало с платформы передаточной тележки с высоты 0,9 метра на женщину. Её напарница успела отскочить в сторону.
Выяснилось, что верхняя камера, находившаяся на межпролётной передаточной тележке, была ненадлежащим образом закреплена, и основной причиной смертельного несчастного случая стало нарушение технологического процесса.
Но не только это привело к трагедии. Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, при судебно-химическом исследовании в крови погибшей был обнаружен этиловый спирт в количестве 1,14 мг. Как выяснилось, до начала работ маляры пили чай в бытовом помещении, где пострадавшая вместе с одной из коллег употребила самогон. Контроля за сотрудниками не было, так как у старшего мастера, который выдал задание заступившим во вторую смену малярам, рабочий день к тому времени завершился. Таким образом, речь идёт о неудовлетворительной организации производства работ. Маляры, заступившие во вторую смену, выполняли покраску оборудования без какого-либо контроля, что повлекло за собой нарушения ими как трудовой дисциплины — распитие спиртных напитков на рабочем месте, так и требований охраны труда — маляры не применили выданные ими защитные каски.
Материалы расследования передали в следственные органы.