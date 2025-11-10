В Башкирии в крови погибшей работницы обнаружили этиловый спирт

Но не только это привело к трагедии. Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, при судебно-химическом исследовании в крови погибшей был обнаружен этиловый спирт в количестве 1,14 мг. Как выяснилось, до начала работ маляры пили чай в бытовом помещении, где пострадавшая вместе с одной из коллег употребила самогон. Контроля за сотрудниками не было, так как у старшего мастера, который выдал задание заступившим во вторую смену малярам, рабочий день к тому времени завершился. Таким образом, речь идёт о неудовлетворительной организации производства работ. Маляры, заступившие во вторую смену, выполняли покраску оборудования без какого-либо контроля, что повлекло за собой нарушения ими как трудовой дисциплины — распитие спиртных напитков на рабочем месте, так и требований охраны труда — маляры не применили выданные ими защитные каски.