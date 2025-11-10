В Братском районе осудили мужчину за нападение на главу поселения

В Братском районе вынесен приговор 35-летнему жителю поселка Карахун, который напал на главу поселения и его супругу. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, все случилось 29 июня 2025 года, когда нетрезвый мужчина пришел к дому главы Карахунского муниципального образования.
— Сначала преступник начал угрожать его жене, размахивая из стороны в сторону ножом. Когда из дома вышел сам глава поселения, нападавший ударил его металлическим предметом по руке. Причиной нападения стало якобы недовольство работой местной администрации, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Суд признал подсудимого виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
