Стала известна судьба воспитанников сгоревшего в Алматы детдома

Детский омбудсмен навестила детей, которых разместили в здании санатория.
«Условия созданы (попросила детям привезти игрушки). Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе», — рассказала Закиева.
По ее словам, ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев.
9 ноября в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома «Перзент». Всех 35 воспитанников временно разместили в оздоровительном санатории. Пока им организовано дистанционное обучение.