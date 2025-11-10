Пожар в доме на Узбекской локализовали на 225 «квадратах»

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 225 кв.м в доме на улице Узбекской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Напомним, пожар в частном жилом строении произошел 10 ноября. К полудню огонь охватил здание по всей площади.
В 12:33 в МЧС объявили о локализации возгорания на площади 225 «квадратов» и ликвидации открытого огня.
Ранее мы рассказывали о пожаре на улице Касьянова — пламя охватило четыре автомобиля. Сначала загорелась одна из машин, после чего огонь перекинулся на транспортные средства по соседству.