Девочку с редким пороком сердца доставили из Башкирии в федеральный центр

Маленькую пациентку с субаортальным стенозом транспортировали в Пермь.

Источник: Комсомольская правда

Из Башкирии в федеральный медицинский центр доставили маленькую девочку с редкой сердечной аномалией. Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, 9 ноября пациента транспортировали с помощью санитарной авиации.

Перевозку осуществили на специально оборудованной реанимационной машине, где есть система поддержки кислородом, аппараты для контроля жизненных показателей и другое необходимое медицинское оборудование. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми ребенку предстоит сложная высокотехнологичная операция.

Добавим, что субаортальный стеноз представляет собой редкую патологию, на которую приходится всего 1−2% от всех случаев врожденных пороков сердца. Это заболевание может проявляться как самостоятельно, так и вместе с другими нарушениями в работе сердца.

