В четырех районах Башкирии запаздывает подготовка техники к снегопадам

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова сообщила о проблемах с подготовкой снегоуборочной техники в четырех районах. Согласно информации гостехнадзора, которую привела министр, уровень готовности спецтехники не превышает 75%.
Так, в Федоровском районе технику подготовили на три четверти, в Янаульском — на 62%, в Миякинском — на 56%. Наиболее сложная ситуация сложилась в Белорецком районе, где готовность машин составляет лишь 52%.
При этом в среднем по Башкирии коммунальная техника готова к зимнему сезону на 93%. Для очистки автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров планируется задействовать более 2,9 тысячи единиц специализированной техники.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.