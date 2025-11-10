Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех районах Башкирии запаздывает подготовка техники к снегопадам

Снегоуборочные машины в нескольких муниципалитетах не готовы к зиме.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова сообщила о проблемах с подготовкой снегоуборочной техники в четырех районах. Согласно информации гостехнадзора, которую привела министр, уровень готовности спецтехники не превышает 75%.

Так, в Федоровском районе технику подготовили на три четверти, в Янаульском — на 62%, в Миякинском — на 56%. Наиболее сложная ситуация сложилась в Белорецком районе, где готовность машин составляет лишь 52%.

При этом в среднем по Башкирии коммунальная техника готова к зимнему сезону на 93%. Для очистки автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров планируется задействовать более 2,9 тысячи единиц специализированной техники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.