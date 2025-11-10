Слежка через GPS: челябинка установила прослушку в машину бывшей жены мужа

Жительница Челябинска установила GPS-трекер с микрофоном в автомобиль бывшей супруги своего мужа. Против женщины возбудили уголовное дело за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.