Слежка через GPS: челябинка установила прослушку в машину бывшей жены мужа

Жительница Челябинска установила GPS-трекер с микрофоном в автомобиль бывшей супруги своего мужа. Против женщины возбудили уголовное дело за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
— Обвиняемая приобрела специальное устройство через интернет и тайно разместила его в салоне автомобиля, — пояснили в надзорном ведомстве.
Жучок был случайно обнаружен во время технического осмотра в сервисном центре. Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.