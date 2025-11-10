Ричмонд
СВО
Слежка через GPS: челябинка установила прослушку в машину бывшей жены мужа

Челябинка пойдет под суд за жучок в автомобиле бывшей супруги мужа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Челябинска установила GPS-трекер с микрофоном в автомобиль бывшей супруги своего мужа. Против женщины возбудили уголовное дело за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Обвиняемая приобрела специальное устройство через интернет и тайно разместила его в салоне автомобиля, — пояснили в надзорном ведомстве.

Жучок был случайно обнаружен во время технического осмотра в сервисном центре. Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.