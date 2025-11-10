В Волжском районе Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

По данным инспекторов, водитель Nexia, мужчина 1975 года рождения, двигался в сторону Самары по крайней правой полосе. При попытке разворота он не занял крайнее левое положение и не предоставил преимущество грузовому автомобилю, за рулём которого находился мужчина 1981 года рождения. В результате произошло столкновение.