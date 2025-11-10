В Волжском районе Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

По предварительной информации регионального управления ГИБДД, около 9:30 на 1-м километре автодороги «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик МАЗ.
По данным инспекторов, водитель Nexia, мужчина 1975 года рождения, двигался в сторону Самары по крайней правой полосе. При попытке разворота он не занял крайнее левое положение и не предоставил преимущество грузовому автомобилю, за рулём которого находился мужчина 1981 года рождения. В результате произошло столкновение.
От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте до прибытия медиков.
На месте работали сотрудники полиции, пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-78 ПСО-46 Самарской области и другие экстренные службы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В ГИБДД подчёркивают, что приведённые данные являются предварительными и не определяют степень виновности участников аварии.