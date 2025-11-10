Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском районе Самарской области в ДТП погиб водитель легковушки

Сегодня утром, 10 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

По предварительной информации регионального управления ГИБДД, около 9:30 на 1-м километре автодороги «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и грузовик МАЗ.

По данным инспекторов, водитель Nexia, мужчина 1975 года рождения, двигался в сторону Самары по крайней правой полосе. При попытке разворота он не занял крайнее левое положение и не предоставил преимущество грузовому автомобилю, за рулём которого находился мужчина 1981 года рождения. В результате произошло столкновение.

От полученных травм водитель легковой машины скончался на месте до прибытия медиков.

На месте работали сотрудники полиции, пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-78 ПСО-46 Самарской области и другие экстренные службы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. В ГИБДД подчёркивают, что приведённые данные являются предварительными и не определяют степень виновности участников аварии.