Устроивший резню в Екатеринбурге переехал туда из Чайковского в Прикамье

27-летний директор магазина, который напал на своих подчинённых с ножом и убил 51-летнюю кассиршу в Екатеринбурге, оказался уроженцем города Чайковского в Пермском крае, выяснил сайт perm.aif.ru.
По данным perm.aif.ru, Ярослав родился в 1998 году, вырос в Чайковском, учился в местном индустриальном колледже. Ещё в 20-летнем возрасте зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на оптовой торговле, но несколько лет спустя закрыл ИП.
Портал E1.RU со ссылкой на знакомую Ярослава рассказал, что после переезда в Екатеринбург его карьера была вполне успешной: сперва он занял должность заместителя директора, а затем дорос до поста директора магазина. При этом коллеги отмечали, что мужчине совершенно нельзя пить: под воздействием спиртного он уже впадал в неадекватное состояние.
В ночь на 10 ноября Ярослав и несколько его сослуживцев были в гостях у 51-летней Ольги и её дочери. Обе женщины работали в магазине Ярослава. В той же квартире находились ещё двое гостей: женщина (также сотрудница магазина) и мужчина. Кроме того, дома был двухлетний ребёнок — внук Ольги.
По данным областного следственного управления, на фоне распития спиртного между коллегами возникла ссора, и Ярослав взялся за нож. Ольга скончалась от полученных ранений, мужчина и женщина получили ножевые ранения, но смогли сбежать. Напавший на подчинённых директор задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.