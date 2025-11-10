Обнаружили алкоголь в крови: в Башкирии работница предприятия погибла под тележкой

Расследование показало, что камера была ненадежно закреплена, что стало основной причиной трагедии. Однако выяснилась и другая важная деталь. Как сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, в крови погибшей обнаружили 1,14 мг этилового спирта. Перед началом работ женщины в бытовом помещении пили чай, где пострадавшая с коллегой выпили самогон. Контроль за сотрудниками отсутствовал, поскольку рабочий день мастера, выдавшего задание, уже завершился.