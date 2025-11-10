Обнаружили алкоголь в крови: в Башкирии работница предприятия погибла под тележкой

Гострудинспекция Башкирии расследовала обстоятельства гибели 47-летней работницы компании «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в Башкирии. Трагедия произошла 22 мая на участке котельно-сварочного производства.
Согласно информации ведомства, в день происшествия бригаде маляров поручили покрасить трубы и верхние камеры, расположенные на передаточной тележке. Работы велись снизу, но для обработки верхней камеры весом 675 кг женщина подтянулась и ухватилась за выступающие элементы оборудования. Конструкция не выдержала и упала на нее с высоты 0,9 метра, напарница же успела отпрыгнуть в сторону.
Расследование показало, что камера была ненадежно закреплена, что стало основной причиной трагедии. Однако выяснилась и другая важная деталь. Как сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, в крови погибшей обнаружили 1,14 мг этилового спирта. Перед началом работ женщины в бытовом помещении пили чай, где пострадавшая с коллегой выпили самогон. Контроль за сотрудниками отсутствовал, поскольку рабочий день мастера, выдавшего задание, уже завершился.
Уточняется, что маляры второй смены работали без надзора, что привело к нарушению трудовой дисциплины, а также к игнорированию требований охраны труда, так как они не использовали защитные каски.
Материалы расследования направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства, заключили в надзорном ведомстве.
