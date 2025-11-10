Ричмонд
Москвич украл на работе 135 млн и уехал в другую область

В городе Владимир задержали 52-летнего москвича, который вынес со своей работы 135 миллионов рублей, используя ключи от сейфа гендиректора. Его удалось оперативно вычислить по камерам, все похищенное возвращено.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве 52-летний сотрудник компании похитил из сейфа генерального директора 135 миллионов рублей и попытался скрыться, но был задержан в другом регионе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным полиции, мужчина работал в организации на набережной Академика Туполева и имел ключи от сейфа руководителя. Воспользовавшись этим, он открыл сейф и забрал оттуда наличные, после чего скрылся.

Выйти на след подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он покидает здание с тяжелыми сумками и садится в автомобиль. Оперативники отследили его маршрут и провели задержание во Владимире.

Все 135 миллионов рублей, по данным полиции, были найдены в багажнике машины задержанного и вскоре будут возвращены владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Он заключен под стражу. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.