Москвич украл на работе 135 млн и уехал в другую область

В Москве 52-летний сотрудник компании похитил из сейфа генерального директора 135 миллионов рублей и попытался скрыться, но был задержан в другом регионе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По данным полиции, мужчина работал в организации на набережной Академика Туполева и имел ключи от сейфа руководителя. Воспользовавшись этим, он открыл сейф и забрал оттуда наличные, после чего скрылся.
Выйти на след подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как он покидает здание с тяжелыми сумками и садится в автомобиль. Оперативники отследили его маршрут и провели задержание во Владимире.
Все 135 миллионов рублей, по данным полиции, были найдены в багажнике машины задержанного и вскоре будут возвращены владельцу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Он заключен под стражу. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.