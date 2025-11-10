В Екатеринбурге экс-хозяйку банкетного зала оштрафовали за отравление

Банкетный зал находился в частном доме на улице Чкалова. Инцидент произошел в сентябре. После свадьбы несколько человек обратились к медикам с симптомами острого отравления. Специалисты Роспотребнадзора установили, что заболевание спровоцировала вода из скважины. В ней оказались патогенные бактерии и норовирусы.