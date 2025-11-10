Ричмонд
В Екатеринбурге экс-хозяйку банкетного зала оштрафовали за отравление

Гости свадьбы массово отравились в сентябре на улице Чкалова.

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал бывшую хозяйку одного из банкетных залов за массовое отравление гостей на свадьбе. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Банкетный зал находился в частном доме на улице Чкалова. Инцидент произошел в сентябре. После свадьбы несколько человек обратились к медикам с симптомами острого отравления. Специалисты Роспотребнадзора установили, что заболевание спровоцировала вода из скважины. В ней оказались патогенные бактерии и норовирусы.

К моменту рассмотрения судом административного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде предпринимательский статус владелицы зала был прекращён. Поэтому её оштрафовали как физическое лицо — на три тысячи рублей. Решение пока не вступило в силу.