В Самарской области пропавший 36-летний мужчина найден мёртвым

Поисковики сообщили о трагической развязке истории с пропавшим жителем села Подстёпки Ставропольского района.

Источник: Поисковый отряд ЛизаАлерт

Региональный отряд «Лиза Алерт» ранее объявил о поисках 36-летнего Кирилла Пархоменко. Мужчина 5 ноября вышел из дома на своей машине и перестал выходить на связь. Телефон не отвечал, о его местонахождении ничего не было известно.

Сегодня стало известно, что Кирилл найден мёртвым. Как сообщили волонтёры, автомобиль мужчины обнаружили на улице Борковской в Автозаводском районе Тольятти, а вскоре неподалёку нашли и его тело.

Как пишут пользователи соцсетей, Кирилл Пархоменко был женат и воспитывал малолетних детей.