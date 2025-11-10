В Самарской области пропавший 36-летний мужчина найден мёртвым

Региональный отряд «Лиза Алерт» ранее объявил о поисках 36-летнего Кирилла Пархоменко. Мужчина 5 ноября вышел из дома на своей машине и перестал выходить на связь. Телефон не отвечал, о его местонахождении ничего не было известно.
Сегодня стало известно, что Кирилл найден мёртвым. Как сообщили волонтёры, автомобиль мужчины обнаружили на улице Борковской в Автозаводском районе Тольятти, а вскоре неподалёку нашли и его тело.
Как пишут пользователи соцсетей, Кирилл Пархоменко был женат и воспитывал малолетних детей.