В Самарской области пропавший 36-летний мужчина найден мёртвым

Региональный отряд «Лиза Алерт» ранее объявил о поисках 36-летнего Кирилла Пархоменко. Мужчина 5 ноября вышел из дома на своей машине и перестал выходить на связь. Телефон не отвечал, о его местонахождении ничего не было известно.