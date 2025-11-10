Экс-главу фонда «Содействие XXI век» в Прикамье могут посадить на 6,5 лет

В отношении Найдановой было возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества вверенного виновному, использующему служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В июле 2023 года она незаконно выехала из страны, после чего её объявили в розыск.