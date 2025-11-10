Экс-главу фонда «Содействие XXI век» в Прикамье могут посадить на 6,5 лет

Экс-главу фонда «Содействие XXI век» в Прикамье Елену Найданову могут посадить на 6,5 лет, передаёт 59.ru.
Речь идёт о хищении 67 миллионов рублей из бюджета фонда «Содействие XXI век». Следствие выяснило, что к преступлению причастны бывшая вице-премьер Пермского края Елена Лопаева и экс-руководитель организации Елена Найданова. Считается, что они украли деньги благодаря мошеннической схеме с использованием поддельных контрактов.
В отношении Найдановой было возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества вверенного виновному, использующему служебное положение, организованной группой, в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В июле 2023 года она незаконно выехала из страны, после чего её объявили в розыск.
Сейчас суд над Еленой Найдановой идёт в заочном формате. В ходе очередного заседания прокурор потребовал признать женщину виновной и приговорить её к 6,5 годам лишения свободы.
Приговор Елене Найдановой огласят 1 декабря 2025 года.
Напомним, Елену Лопаеву приговорили к 4 четырём годам лишения свободы. Однако суд отсрочил наказание до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.