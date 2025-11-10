Reuters: в Сирии предотвратили покушение на президента со стороны запрещенного ИГ

10 ноября Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон, где впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом. Как рассказали источники NBC News, во время визита он объявит о присоединении сирийских сил к коалиции США по борьбе с ИГ (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Сирийские чиновники на условиях анонимности пояснили Reuters, что власти Сирии уже несколько месяцев координируют свои действия в этом направлении с американскими военными, но предполагается, что официальное присоединение станет важным шагом в развитии отношений между странами.