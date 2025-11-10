В Ленинском районе мужчина хранил два килограмма наркотиков: его будут судить

В Ленинском районе Крыма местного жителя обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В сентябре мужчина собирал части конопли. Его задержали правоохранители.
«В багажнике принадлежащего ему автомобиля и на месте задержания было обнаружены части растений общей массой 2 килограмма», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Крымчанин полностью признал свою вину.
«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», — говорится в сообщении.