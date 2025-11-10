Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском районе мужчина хранил два килограмма наркотиков: его будут судить

Хранивший два килограмма наркотиков крымчанин пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Крыма местного жителя обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В сентябре мужчина собирал части конопли. Его задержали правоохранители.

«В багажнике принадлежащего ему автомобиля и на месте задержания было обнаружены части растений общей массой 2 килограмма», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Крымчанин полностью признал свою вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», — говорится в сообщении.