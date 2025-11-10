В Омске попал в аварию автобус, медпомощь потребовалась двум пассажирам

Сегодня, 10 ноября, около 14:10 в ДТП попал пассажирский автобус. Он следовал по маршруту № 42 «улица Бархатовой — Телевизионный завод».
Как сообщили в омской полиции, авария произошла на улице Вавилова в районе дома № 25. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» при выезде с междворового проезда не предоставил преимущественное право движения автобусу.
В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 45-летней пассажирке автобуса и 31-летнему пассажиру «Лады Ларгус».
В настоящее время полицейские устанавливают окончательные обстоятельства и причины ДТП. Ход проверки на контроле у прокуратуры Омской области.