В Симферополе эвакуируют людей из торгового центра на Евпаторийском шоссе

На месте работают правоохранители.

Источник: Аргументы и факты

В Симферополе эвакуируют посетителей и сотрудников из торгового центра на Евпаторийском шоссе, сообщают РИА Новости Крым.

По словам очевидцев, по громкоговорителю объявили о закрытии гипермаркета по техническим причинам и попросили всех покинуть здание. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Севастополе 12 эвакуировали учащихся и персонал школы № 22. По информации городского департамента образования, поступил сигнал о минировании здания.

Ранее мы писали, что в Севастополе из здания ТЦ эвакуировали 380 человек. Сообщение о задымлении поступило в пожарную службу вечером 17 февраля. К месту оперативно прибыли спасатели.