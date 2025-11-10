Ричмонд
В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.

Источник: Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым

По предварительной информации следствия, трагедия произошла вечером 16 октября. 67-летний местный житель упал в траншею, вырытую на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного Симферополя при проведении канализационных работ, в результате чего скончался.

«Утром рабочие, выполняя грейдирование участка, не заметили тело мужчины и засыпали траншею землей. Потерпевший числился как без вести пропавший, правоохранительными органами устанавливалось его местонахождение», — сказано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

«Тело мужчины было обнаружено в середине октября текущего года. Организована и взята под контроль проверка по данному факту», — проинформировали в республиканской прокуратуре.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны организации, проводящей работы, в том числе в части надлежащего ограждения места проведения работ.