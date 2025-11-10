В Симферополе рабочие случайно закопали упавшего в траншею мужчину

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе обнаружили тело местного жителя в районе Обозного переулка и улицы 8 Марта. Мужчина упал в траншею, вырытую при проведении канализационных работ. Позже ее засыпали землей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.