Жители Башкирии будут получать увеличенные выплаты по больничным листам

С 2026 года максимальный размер больничных в Башкирии вырастет.

Источник: Комсомольская правда

С нового года жители Башкирии, как и все россияне, будут получать больничные выплаты в увеличенном размере. Соответствующее решение об повышении максимальных сумм принято на федеральном уровне.

Как сообщил Социальный фонд России, с 2026 года максимальная дневная выплата по листку нетрудоспособности составит 6827,4 рубля. Это почти на 1200 рублей больше, чем в текущем году, когда предельная сумма установлена на уровне 5673,97 рубля в день.

Повышение связано с плановой индексацией социальных выплат и нацелено на поддержку работников, которые временно не могут трудиться из-за болезни или травмы. Увеличение размера пособия поможет лучше компенсировать финансовые потери в период восстановления здоровья.

