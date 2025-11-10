Жители Башкирии будут получать увеличенные выплаты по больничным листам

Как сообщил Социальный фонд России, с 2026 года максимальная дневная выплата по листку нетрудоспособности составит 6827,4 рубля. Это почти на 1200 рублей больше, чем в текущем году, когда предельная сумма установлена на уровне 5673,97 рубля в день.