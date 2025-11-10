Жители Башкирии будут получать увеличенные выплаты по больничным листам

С нового года жители Башкирии, как и все россияне, будут получать больничные выплаты в увеличенном размере. Соответствующее решение об повышении максимальных сумм принято на федеральном уровне.
Как сообщил Социальный фонд России, с 2026 года максимальная дневная выплата по листку нетрудоспособности составит 6827,4 рубля. Это почти на 1200 рублей больше, чем в текущем году, когда предельная сумма установлена на уровне 5673,97 рубля в день.
Повышение связано с плановой индексацией социальных выплат и нацелено на поддержку работников, которые временно не могут трудиться из-за болезни или травмы. Увеличение размера пособия поможет лучше компенсировать финансовые потери в период восстановления здоровья.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.