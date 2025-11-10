ФСБ задержала 8 человек в Башкирии при попытке диверсии

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Башкортостан пресекли деятельность группы из восьми жителей, которые по заданию куратора планировали совершить серию диверсий на объектах сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.
По данным ФСБ, преступная схема была организована одним из жителей Салавата, который вступил в переписку с неизвестным в Telegram, предложившим ему за материальное вознаграждение поджечь вышки сотовой связи и повредить оптоволоконный кабель.
Заказчик четко определил места диверсий и потребовал видеоотчеты как условие подтверждения, уточнили в спецслужбе.
Для выполнения задания инициатор привлек сообщника, который, в свою очередь, передал условия своим шестерым близким знакомым. Все члены сформированной группы были задержаны сотрудниками ФСБ при попытке совершения диверсии.
Задержания прошли в городе Салавате и Ишимбайском районе республики. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.