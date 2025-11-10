СМИ рассказали об обысках НАБУ у соратника Зеленского Миндича

Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Миндичу. Обыски начались утром в понедельник в Киеве, однако Миндич ночью за несколько часов до обысков спешно покинул Украину. Также из страны выехали Михаил и Александр Цукерманы — братья, которые вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле ФБР, говорится в статье.