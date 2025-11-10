СМИ рассказали об обысках НАБУ у соратника Зеленского Миндича

Агентство Reuters со ссылкой на НАБУ передает, что в «деятельность преступной организации высокого уровня» были вовлечены бывший советник министра энергетики, начальник службы безопасности «Энергоатома», бизнесмен и четверо сотрудников «бэк-офиса». Имена и фамилии этих лиц в заявлении НАБУ не указаны.
В результате контрагенты «Энергоатома» были вынуждены выплачивать откаты в размере 10−15%, чтобы избежать блокировки платежей за услуги и товары или потери статуса поставщика.
Стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен (4,79 млрд долларов) управляли не соответствующие должностные лица, а третьи лица, которые не имели официальных полномочий.
Как уточняет агентство Bloomberg, расследование антикоррупционных органов «длилось 15 месяцев и включает 1000 часов аудиозаписей».
Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Миндичу. Обыски начались утром в понедельник в Киеве, однако Миндич ночью за несколько часов до обысков спешно покинул Украину. Также из страны выехали Михаил и Александр Цукерманы — братья, которые вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле ФБР, говорится в статье.
Кроме того, обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который с апреля 2021 года по июль 2025 года был министром энергетики. По данным украинского издания, Галущенко и руководство «Энергоатома» считают близкими к Миндичу.
Украинское издание «Страна» напоминает, что в отношении Миндича НАБУ ведет расследование по широкому спектру обвинений, среди прочего его обвиняют в коррупции на закупках беспилотников для ВСУ и мошеннических схемах на энергорынке.
Также на днях появилась информация о том, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по обвинению в отмывании средств.
НАБУ сообщило, что детали расследования опубликует позднее.