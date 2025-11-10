Ричмонд
СМИ рассказали об обысках НАБУ у соратника Зеленского Миндича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник сообщило, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводит масштабное расследование в энергетическом секторе страны. Ряд лиц, в том числе соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, подозреваются в получении откатов в сделках с участием государственного оператора атомной энергетики «Энергоатом».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters со ссылкой на НАБУ передает, что в «деятельность преступной организации высокого уровня» были вовлечены бывший советник министра энергетики, начальник службы безопасности «Энергоатома», бизнесмен и четверо сотрудников «бэк-офиса». Имена и фамилии этих лиц в заявлении НАБУ не указаны.

Они, согласно НАБУ, выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на АО НАЭК «Энергоатом».

В результате контрагенты «Энергоатома» были вынуждены выплачивать откаты в размере 10−15%, чтобы избежать блокировки платежей за услуги и товары или потери статуса поставщика.

Стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен (4,79 млрд долларов) управляли не соответствующие должностные лица, а третьи лица, которые не имели официальных полномочий.

заявление НАБУ

Как уточняет агентство Bloomberg, расследование антикоррупционных органов «длилось 15 месяцев и включает 1000 часов аудиозаписей».

Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Миндичу. Обыски начались утром в понедельник в Киеве, однако Миндич ночью за несколько часов до обысков спешно покинул Украину. Также из страны выехали Михаил и Александр Цукерманы — братья, которые вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле ФБР, говорится в статье.

Кроме того, обыски проходят у министра юстиции Германа Галущенко, который с апреля 2021 года по июль 2025 года был министром энергетики. По данным украинского издания, Галущенко и руководство «Энергоатома» считают близкими к Миндичу.

Украинское издание «Страна» напоминает, что в отношении Миндича НАБУ ведет расследование по широкому спектру обвинений, среди прочего его обвиняют в коррупции на закупках беспилотников для ВСУ и мошеннических схемах на энергорынке.

Более того, издание предполагает, что в результате прослушки квартиры Миндича могли быть зафиксированы его разговоры с Зеленским.

Также на днях появилась информация о том, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по обвинению в отмывании средств.

НАБУ сообщило, что детали расследования опубликует позднее.