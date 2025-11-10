На Урале оставили без изменений приговор педагогу за применение силы к ученику

В октябре общественный совет при Министерстве просвещения РФ взял на контроль случай, произошедший с Сергеем Перминовым. Председатель совета Дмитрий Лутовинов отметил, что у учителей мало рычагов влияния на школьных хулиганов, из-за чего те чувствуют свою безнаказанность. Чтобы успокоить таких учеников и «показать границы», нужно применять другой подход, но при этом нужно объяснить учителям, как этим механизмом воспользоваться. «Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям. Но вот ответственность понес только один — учитель. Это в корне неправильно», — сообщил Дмитрий Лутовинов.