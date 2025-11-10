Шелдон Ремпал сыграет в составе «Салавата Юлаева» в домашнем матче

Сегодня, 10 ноября, легионер участвовал в тренировочном процессе вместе с основной командой. Напомним, что в октябре уфимский клуб заключил соглашение с этим опытным форвардом, что стало одним из наиболее обсуждаемых событий в межсезонье. Его возвращение в состав значительно усилит игровые возможности уфимской команды, считают эксперты.