Шелдон Ремпал сыграет в составе «Салавата Юлаева» в домашнем матче

В предстоящем домашнем матче уфимского «Салавата Юлаева» против тольяттинской «Лады» впервые в текущем сезоне на лед выйдет канадский нападающий Шелдон Ремпал. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Сегодня, 10 ноября, легионер участвовал в тренировочном процессе вместе с основной командой. Напомним, что в октябре уфимский клуб заключил соглашение с этим опытным форвардом, что стало одним из наиболее обсуждаемых событий в межсезонье. Его возвращение в состав значительно усилит игровые возможности уфимской команды, считают эксперты.
Также в матче ожидается возвращение в основной состав Александра Жаровского. Молодой хоккеист пропустил предыдущую игру с «Нефтехимиком», поскольку получал вызов в молодежную сборную России для участия в международных соревнованиях.
