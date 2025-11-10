В Карелии создатель 27 фиктивных организаций обвиняется в хищении 100 млн рублей

По данным ведомства, обвиняемый действовал в составе группы лиц с 2020 по 2022 год. За этот период он создал не менее девяти номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств, якобы занимающихся выращиванием ягод, чья деятельность активно финансируется государством. Благодаря этому фигурант получил гранты и субсидии на развитие малого предпринимательства и похитил более 100 миллионов рублей.
Похищенные средства обналичивались под видом закупки саженцев. При этом более 10 миллионов рублей ушло на взятки вышестоящим должностным лицам, чтобы обеспечить беспрепятственное продолжение схемы.
Среди получателей этих средств был бывший глава Минсельхоза Карелии, которого задержали в марте 2023 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов направлено в суд для рассмотрения по существу.