В Карелии создатель 27 фиктивных организаций обвиняется в хищении 100 млн рублей

По данным ведомства, обвиняемый действовал в составе группы лиц с 2020 по 2022 год. За этот период он создал не менее девяти номинальных кооперативов и 18 фермерских хозяйств, якобы занимающихся выращиванием ягод, чья деятельность активно финансируется государством. Благодаря этому фигурант получил гранты и субсидии на развитие малого предпринимательства и похитил более 100 миллионов рублей.