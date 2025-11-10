В Воронеже будут судить узбека, обустроившего 20 тайников с наркотиками

Иностранца задержали в августе при попытке сбыта очередной партии метадона. Он оборудовал в Воронеже 20 тайников с наркотиком, расфасованным в 245 свертков для продажи. Запрещенные вещества изъяли. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ передано в Левобережный суд Воронежа.