В Воронеже будут судить узбека, обустроившего 20 тайников с наркотиками

Иностранцу грозит многолетний тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в мае этого года 21-летний гражданин Узбекистана через интернет вступил в преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иностранца задержали в августе при попытке сбыта очередной партии метадона. Он оборудовал в Воронеже 20 тайников с наркотиком, расфасованным в 245 свертков для продажи. Запрещенные вещества изъяли. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ передано в Левобережный суд Воронежа.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.