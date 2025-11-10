В Башкирии предотвратили серию диверсий на объектах связи

По информации пресс-службы ведомства, уроженец Салавата решил заработать, вступив в переписку в социальной сети с человеком, предложившим ему организовать поджоги вышек сотовой связи и повреждение оптоволоконных кабелей. Заказчик указал расположение конкретных объектов и потребовал предоставить видеоотчеты о совершенных диверсиях. Для выполнения этих заданий за денежное вознаграждение главный подозреваемый нашел сообщника, который, в свою очередь, привлек еще шестерых своих знакомых. Все участники группы были задержаны в момент попытки совершения диверсии.