Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии предотвратили серию диверсий на объектах связи

Сотрудники УФСБ задержали группу предполагаемых диверсантов в Салавате и Ишимбайском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали восьмерых жителей Салавата и Ишимбайского района, которых подозревают в подготовке диверсий на объектах сотовой связи.

По информации пресс-службы ведомства, уроженец Салавата решил заработать, вступив в переписку в социальной сети с человеком, предложившим ему организовать поджоги вышек сотовой связи и повреждение оптоволоконных кабелей. Заказчик указал расположение конкретных объектов и потребовал предоставить видеоотчеты о совершенных диверсиях. Для выполнения этих заданий за денежное вознаграждение главный подозреваемый нашел сообщника, который, в свою очередь, привлек еще шестерых своих знакомых. Все участники группы были задержаны в момент попытки совершения диверсии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о покушении на диверсию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.